‘Als Ajax de ’Schalke-vorm‘ haalt, kunnen zij het toernooi winnen’

Oud-Ajacied Stefan Pettersson gelooft dat Ajax dit seizoen in staat is de Europa League te winnen. Zijn mening wordt in het Algemeen Dagblad gedeeld door Michel Kreek. Laatstgenoemde is van mening dat alles mogelijk is wanneer de ploeg van trainer Peter Bosz hetzelfde niveau haalt als in de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 (2-0).

Ajax rekende in de kwartfinales af met Schalke en komt nu Olympique Lyon tegen. “Je moet niet te vaak roepen dat iets onmogelijk is. Wij wonnen met IFK?Göteborg in 1987 ook de UEFA Cup, daar hield niemand rekening mee.”, aldus Petterson. "Als Ajax nog een paar keer de ‘Schalke-vorm’ haalt, kan alles gebeuren. Ook het toernooi winnen”, vult Kreek aan.

Gerard van der Lem is minder optimistisch. Hij was de assistent-trainer van Louis van Gaal toen Ajax 25 jaar geleden de UEFA Cup won. “Lyon is te goed”, stelt hij. “Dat hebben we tegen AZ (7-1) gezien. Ik hoop het hoor, maar ik vrees dat de halve finale het eindstation is.’’ Ajax krijgt op woensdag 3 mei bezoek van Lyon. Op donderdag 11 mei staat de return in Frankrijk op het programma.