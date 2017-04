Kampioen VVV krijgt veeg uit de pan van Jong Ajax; Achilles nog in leven

Kampioen VVV-Venlo heeft in eigen huis een flinke veeg uit de pan gekregen van Jong Ajax. De Amsterdammers wonnen in De Koel met 1-4. De Gelderse derby tussen De Graafschap en Achilles’29 leverde een stortvloed aan doelpunten op en eindigde in een 3-3 gelijkspel. De hekkensluiter van de Jupiler League heeft daardoor nog uitzicht op handhaving, omdat concurrent FC Dordrecht in eigen huis verloor van FC Emmen: 0-4.

VVV-Venlo - Jong Ajax 1-4

Jong Ajax-trainer Marcel Keizer kon in Venlo een heel aardig team op de been brengen. Onder meer Kenny Tete, Jaïro Riedewald, David Neres, Abdelhak Nouri en Donny van de Beek hadden een basisplaats in De Koel tegen de kampioen van de Jupiler League. Bij VVV-Venlo was men waarschijnlijk nog een beetje in de feeststemming, maar die was in de eerste helft snel verdwenen. Jong Ajax liet de thuisploeg in de eerste 45 minuten alle hoeken van het veld zien en stond bij het rustsignaal al met 0-3 voor, door doelpunten van Mateo Cassierra, Tete en Neres. Met name Nouri liet in Venlo zijn klasse zien en gaf met een knap hakje de assist op de derde Amsterdamse treffer van Neres. Snel na rust verkleinde de thuisploeg de achterstand. Deyovaisio Zeefuik beging een overtreding in het strafschopgebied, kreeg zijn tweede gele kaart en de penalty werd benut door Clint Leemans. Lang kon VVV echter niet genieten van de overtalsituatie, want na een uur spelen kreeg Danny Post ook een rode kaart. In het restant van de wedstrijd liep Jong Ajax via Václav Cerny nog uit naar 1-4.

Jong PSV - Telstar 1-0

De beloften van de Eindhovenaren draaien een uitstekend seizoen in de Jupiler League. Jong PSV bezet momenteel de vierde plaats en won vrijdagavond ook van laagvlieger Telstar. De wedstrijd op De Herdgang was niet al te spectaculair, want de eerste treffer viel pas een kwartier voor tijd te noteren. Albert Gudmundsson was uiteindelijk de maker het winnende doelpunt.

FC Volendam - MVV 3-1

Zowel FC Volendam als MVV is zich al aan het voorbereiden op de nacompetitie. De supporters in het Kras Stadion hadden hun plaats pas net ingenomen toen de bal al in het doel lag. Op aangeven van Rihairo Meulens tekende Enzo Stroo al na vier minuten voor de openingstreffer, die FC Volendam op een 1-0 voorsprong bracht. Vijf minuten later was het alweer raak aan de andere kant. Patrick N’Koyi zette de gelijkmaker op het scorebord. Diezelfde N’Koyi had tien minuten later de uitgelezen kans om de Limburgers op voorsprong te zetten, maar de spits faalde vanaf elf meter. In de tweede helft trok de thuisploeg de wedstrijd naar zich toe. Na een uur spelen zette Kees Kwakman de thuisploeg op voorsprong. Vlak voor tijd bepaalde Kevin van Kippersluis de eindstand vanaf elf meter op 3-1.

De strafschop van Patrick N'Koyi wordt gestopt door Volendam-doelman Hobie Verhulst.

NAC Breda - FC Oss 4-1

De ploeg van trainer Stijn Vreven zocht onder begeleiding van een striemend fluitconcert na 45 minuten de kleedkamer op. Het was niet goed wat de Bredanaars lieten zien voor de thee. Richard van der Venne had FC Oss na negen minuten op voorsprong geholpen. NAC mocht blij zijn dat het niet met een grotere achterstand ging rusten. In het tweede bedrijf stelde de thuisploeg orde op zaken. Na een uur spelen was het Cyriel Dessers die met zijn hoofd voor de gelijkmaker tekende. Door doelpunten van Giovanni Korte (2) en Mounir El Allouchi bleven de drie punten in Breda.

SC Cambuur - FC Eindhoven 4-1

De nummer drie van de competitie had vrijdagavond geen kind aan de gasten uit Eindhoven. Al na acht minuten was Cambuur op voorsprong gekomen via Jergé Hoefdraad. De voorsprong werd in de negentiende minuut uitgebreid door Erik Bakker, die scoorde vanuit een strafschop. Sander van de Streek scoorde vervolgens de 3-0. Vlak na rust kreeg Eindhoven weer wat hoop toen Mart Lieder de 3-1 maakte. Maar die hoop was snel vervlogen toen Stefano Lilipaly na een prachtige combinatie voor de 4-1 tekende.

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard 3-0

RKC Waalwijk moest winnen om zicht op de nacompetitie te houden en maakte in eigen huis tegen Fortuna Sittard geen fout. Pas in tweede helft raakten de Waalwijkers op stoom tegen Fortuna, voor wie er door de negen punten in mindering niks meer op het spel staat in de Jupiler League. Een prachtige lob van Johan Voskamp brak tien minuten na rust de ban. Tien minuten later verdubbelde Pieter Langedijk de marge. Een kwartier voor tijd bepaalde Fred Benson de eindstand op 3-0.

Helmond Sport - Almere City 1-1

In theorie kon Helmond Sport zich nog plaatsen voor de nacompetitie. Omdat voor elkaar te krijgen was een overwinning op Almere City wel wenselijk. Met de huidige vijfde plaats draait Almere City een uitstekend seizoen en deelname aan de nacompetitie is daardoor al zeker. In Helmond kwamen de bezoekers binnen het half uur op voorsprong. Rick ten Voorde tikte zijn negende treffer van het seizoen binnen. Heel lang leek Almere City de overwinning mee te nemen uit Helmond, maar in de slotminuut zorgde Robert Braber nog voor de gelijkmaker.

Jop van der Steen van Achilles'29 viert zijn treffer.

FC Dordrecht - FC Emmen 0-4

De Schapenkoppen kennen een uitermate teleurstellend seizoen. Vrijdagavond liet FC Dordrecht zien waarom het terug te vinden is op de negentiende plaats in de Jupiler League. Emmen was de bovenliggende partij en ging verdiend met een 0-4 overwinning huiswaarts. Nick Bakker had de bezoekers na 41 minuten op voorsprong geholpen. Na rust trok Emmen de overwinning over de streep door twee goals van Tim Siekman en nog een van Bakker.

De Graafschap - Achilles ’29 3-3

In de strijd tegen degradatie mochten de bezoekers uit Groesbeek niet verliezen. Na een knotsgekke openingsfase keek Achilles na een kwartier spelen tegen een 2-1 achterstand aan. Mark Diemers bracht de thuisploeg op voorsprong, waarna Jop van Steen nog geen minuut later al gelijk maakte. Weer een minuut later lag de bal er aan de andere kant weer in, Anthony van den Hurk was trefzeker. Antonio Stankov deed vervolgens in de 23ste minuut wat terug namens Achilles: 2-2. Vervolgens was het opnieuw Van den Hurk die de 3-2 maakte. Maar de degradatiekandidaat toonde veerkracht en produceerde de gelijkmaker op slag van rust. Waar de goals in de eerste helft vielen als rijpe appelen, bleven deze na de thee uit. Er is zodoende nog een sprankje hoop voor Achilles.