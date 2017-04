Room: ‘De fans van Vitesse hebben hier zó lang op gewacht’

Vitesse staat zondag voor de vierde keer in de clubgeschiedenis in de finale van de KNVB Beker. De vorige drie finales gingen verloren voor de Arnhemmers. Doelman Eloy Room hoopt dat het resultaat zondag tegen AZ anders is. De keeper hoopt de eerste hoofdprijs voor Vitesse te winnen.