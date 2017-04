Mourinho: ‘Ik zag geen gebroken neus, zijn gezicht was in goede staat’

Marouane Fellaini moest donderdagavond tijdens de Manchester Derby inrukken na een kopstoot aan het adres van Sergio Agüero, maar volgens José Mourinho viel het allemaal wel mee. Hij is van mening dat de Belg geen rood had gekregen als Agüero niet naar de grond was gegaan.