Debuut tegen Oranje lonkt voor Eredivisie-uitblinker: ‘Zou mooi zijn’

Mimoun Mahi gaat voor een interlandcarrière bij Marokko. De aanvaller van FC Groningen speelde in het verleden voor de diverse vertegenwoordigende elftallen van Nederland, maar werd onlangs persoonlijk overtuigd door bondscoach Hervé Renard om voor de Leeuwen van de Atlas te kiezen.

Mahi is bezig aan zijn derde jaar in het hoge noorden en beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak: in dertig competitiewedstrijden was hij reeds goed voor zestien doelpunten. "Hij zei dat ik goed bezig ben en deze lijn moet doortrekken. En dat ik een uitnodiging kan verwachten voor de aankomende interland tegen Nederland", vertelt de 23-jarige spits op de officiële website van Groningen over het gesprek dat hij had met Renard.

Marokko en Oranje staan op 31 mei tegenover elkaar in een vriendschappelijke wedstrijd in Agadir. Mahi werd geboren in Den Haag en zou zodoende dus ook in aanmerking komen voor het Nederlands elftal. "Ik kies heel graag voor Marokko", geeft hij echter aan. "Het zou iets moois zijn. En het zou extra mooi zijn als ik tegen Nederland mag debuteren."