Liverpool verlengt met steunpilaar: ‘De club heeft me beloond’

Liverpool is erin geslaagd om Dejan Lovren langer aan zich te binden, zo meldt de club op zijn website. De Kroatische verdediger ligt nu tot 2021 vast bij the Reds. Na zijn contractverlenging gaat Lovren volgens de Daily Telegraph zo’n 115.000 euro per week verdienen bij Liverpool.

“Ik denk dat ik vandaag een van de meest blije mensen op de wereld ben. Dit is een droom die uitkomt. Het is altijd een droom geweest om lang bij een mooie club te blijven en dat is Liverpool op dit moment. Ik ben blij dat ik onderdeel blijf van dit team en dit toekomstplan. De club heeft me beloond en vertrouwen in me gehouden”, zegt Lovren op de website van Liverpool.

Lovren kwam in 2014 voor zo’n 25 miljoen euro over van Southampton en is op Anfield uitgegroeid tot vaste waarde. Overigens gaat Liverpool komende zomer wel de transfermarkt op voor een defensieve versterking. Met Lovren, Ragnar Klavan, Joel Matip en Joe Gomez zijn de verdedigende opties voor manager Jürgen Klopp beperkt. The Reds hopen Virgil van Dijk voor zo’n zestig miljoen euro over te kunnen nemen van Southampton.