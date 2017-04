PSV bevestigt terugkeer: ‘Ik vind het een enorme eer’

PSV heeft bevestigd dat Frank Arnesen per 1 juni terugkeert bij de club. De zestigjarige Deen treedt toe tot de Raad van Commissarissen en is daarmee de opvolger van Hans van Breukelen, die als directeur aan de slag ging bij de KNVB.

“Ik vind het een enorme eer dat PSV mij in deze functie heeft teruggevraagd en kijk er naar uit om op de achtergrond de club van dienst te kunnen zijn. Ik kijk er naar uit om in deze voor mij nieuwe functie aan de slag te gaan”, aldus de in Eindhoven woonachtige Arnesen op de officiële website van PSV.

Arnesen krijgt binnen de raad de portefeuille voetbalzaken en president-commissaris Jan Albers is blij met de rentree van de bestuurder: “Kennis van zaken en een band met PSV zijn voor deze functie zeer belangrijk. Frank voldoet aan deze kwalificaties. Daarnaast heeft hij niet meer de ambitie om een dagelijkse functie bij een club of bond op te pakken. Dat is prettig, want op die manier kunnen we continuïteit creëren. Frank brengt naast zijn expertise op zijn vakgebied ook een enorm netwerk mee.”

Arnesen was assistent-trainer en technisch directeur bij PSV en ging daarna aan de slag bij achtereenvolgens Tottenham Hotspur, Chelsea, Hamburger SV, Metalist Kharkiv en PAOK Saloniki. De overige commissarissen van PSV zijn naast Albers ook Ton van Veen, Robert van der Wallen en Bert van der Els.