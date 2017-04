‘Feyenoord heeft weer een elftal dat onoverwinnelijkheid uitstraalt’

John Metgod gaat als veldtrainer aan de slag bij Granada, zo laat hij weten aan De Telegraaf. De 59-jarige Amsterdammer kan het zeker lijkende kampioenschap van Feyenoord daardoor niet van dichtbij meemaken.

Metgod speelde van 1988 tot 1994 voor Feyenoord en werd in die periode één keer kampioen, in 1993. Later ging hij als assistent-trainer en scout aan de slag in De Kuip. “Ik gun het de club ontzettend. Ik vind het ongelooflijk knap wat Feyenoord heeft gepresteerd”, vertelt hij in de krant.

“Alleen de wijze waarop de titel wordt behaald, is anders. Wij waren het hele seizoen in de achtervolging en sloegen toe op het moment dat PSV kort voor het einde een misstap maakte. Het knappe aan dit Feyenoord is dat het elftal van de eerste tot de laatste dag bovenaan heeft gestaan. De club heeft weer een elftal dat onoverwinnelijkheid uitstraalt”, aldus Metgod.