‘Van Breukelen weigerde Gullit als assistent onder Ten Cate’

Henk ten Cate leek de nieuwe bondscoach te worden van het Nederlands elftal, maar liet woensdagochtend aan De Telegraaf weten dat hij af zou zien van de functie omdat hij niet het gevoel had dat de hele KNVB achter hem stond. Dezelfde ochtendkrant meldt nu waar voor de bond precies de pijn zat.

Het dagblad schrijft dat het voor technisch directeur Hans van Breukelen onbespreekbaar was dat Ruud Gullit de assistent van Ten Cate zou worden omdat daar ‘te weinig draagvlak’ voor was binnen de KNVB. Ten Cate, de huidige coach van het Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten, heeft die lezing bevestigd: “Dat klopt.”

De berichtgeving is opmerkelijk omdat Dick Advocaat eveneens wil dat Gullit zijn rechterhand wordt en dat de KNVB daar nu wél akkoord mee lijkt te gaan. “Nu de onderhandelingen met Advocaat en Gullit in een vergevorderd stadium zijn, speelt het bij Ten Cate aangedragen (non-)argument dat Gullit te weinig draagvlak zou hebben binnen de KNVB dus geen enkele rol meer bij Van Breukelen”, zo luidt het commentaar in de krant.