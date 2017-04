‘Juventus gaat voor De Vrij: bod van 25 miljoen euro is voldoende’

Stefan de Vrij vervolgt zijn loopbaan mogelijk bij Juventus. De Corriere dello Sport meldt dat als de koploper van de Serie A er niet in slaagt om Mehdi Benatia over te nemen van Bayern München, De Vrij meteen in beeld komt.

De 25-jarige centrale verdediger lijkt niet van plan te zijn om zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij Lazio open te breken en naast Internazionale, AC Milan, Chelsea, Manchester United en Borussia Dortmund zou nu dus ook Juventus belangstelling hebben voor de dertigvoudig international van het Nederlands elftal.

De bovengenoemde krant schrijft dat voorzitter Claudio Lotito De Vrij liever aan een buitenlandse club verkoopt, maar dat een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro wel genoeg moet zijn om een deal met hem te sluiten. De Vrij speelde tot dusverre 67 wedstrijden in het eerste elftal van Lazio en daarin maakte hij twee doelpunten.