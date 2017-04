‘Feyenoord is een topclub, waarom zou ik niet verlengen?’

Terence Kongolo zette woensdag zijn krabbel onder een nieuw contract dat hem tot medio 2019 aan Feyenoord verbindt en is zo na Sven van Beek, Karim El Ahmadi, Bilal Basaçikoglu en Rick Karsdorp de vijfde belangrijke pion die onlangs zijn contract heeft verlengd. De verdediger is bijzonder tevreden met zijn nieuwe deal.

“Bij mezelf dacht ik: ‘Feyenoord is een topclub, waarom zou ik niet verlengen?’. Ik ben een kind van de club, al van jongs af aan. Ze kwamen met een goede aanbieding en ik had er vertrouwen in, dus waarom niet?”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club. “Ik vind dat het dit seizoen goed gaat. Ik hoop op meer en we snakken naar meer. We focussen ons op het kampioenschap en wie weet wat er nog meer aan komt.”

Kongolo liet zich niet beïnvloeden door medespelers die al eerder bijtekenden: “Nee, dat had er niks mee te maken. Maar het geeft wel een goed gevoel dat die jongens verlengen, dat is ook voor Feyenoord goed.” De verdediger maakte in 2012 zijn debuut voor de hoofdmacht van de Rotterdammers en pakte vorig seizoen met de winst in de KNVB Beker zijn eerste prijs.