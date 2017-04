VIDEO - Ontketend Paris Saint-Germain maakt er vijf tegen AS Monaco

Paris Saint-Germain heeft zich woensdagavond overtuigend geplaatst voor de finale van de Coupe de France. Les Parisiens waren in het eigen Parc des Princes veel te sterk voor AS Monaco, dat bepaald niet in zijn sterkste opstelling aantrad. Julian Draxler, Edinson Cavani, Blaise Matuidi en Marquinhos troffen doel voor de thuisploeg.