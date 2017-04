Koeman biedt 25 miljoen euro voor toptalent uit België

James Rodríguez heeft zijn zinnen gezet op een vertrek naar Manchester United. De Colombiaanse middenvelder is zijn reserverol onder Zinédine Zidane zat en wil daarom vertrekken bij Real Madrid. (Don Balon)

Newcastle United kan Christian Atsu voor acht miljoen definitief overnemen van Chelsea. the Magpies moeten echter wel een week voor het einde van de competitie laten weten of ze dit willen. (ESPN)