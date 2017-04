Guardiola: ‘Een fantastische voetballer, maar we hebben geen interesse’

Dele Alli draagt komend seizoen niet het tenue van Manchester City. Xavi suggereerde dat de middenvelder van Tottenham Hotspur op belangstelling van Josep Guardiola kon rekenen, al ontkende hij later dat hij dergelijke uitspraken had gedaan. Tottenham-manager Mauricio Pochettino stelde echter dat hij niet kon verzekeren dat Alli ook komend seizoen voor de Londenaren zou spelen.

Guardiola maakte woensdag een abrupt einde aan de geruchtenstroom. "Pochettino hoeft zich geen zorgen te maken", zo benadrukte de Spaanse trainer. "Dele Alli is ook komend seizoen zijn speler. Daar ben ik van overtuigd. We willen Alli niet. Hij is een fantastische voetballer, goed, nieuw, Engels. Hij is een vechter. Hij is goed."

"Hij is een voetballer die het doelgebied van de tegenstander aanvalt en hij is een van de meest fantastische voetballers die ik ooit heb gezien. Maar Manchester City wil Alli niet. We hebben geen interesse", zo verzekerde Guardiola. Alli, die deze maand zijn 21e verjaardag vierde, ondertekende in september een nieuw contract voor zes seizoenen. Na negentig officiële duels voor Tottenham staat de teller reeds op dertig treffers.