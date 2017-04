‘De naam Arena zou ik anders doen, het zou Johan Cruijff Plein moeten zijn’

Op de dag dat Johan Cruijff zeventig jaar zou zijn geworden, maakte Ajax bekend dat de Amsterdam ArenA vernoemd zal worden naar de voetballegende. Alle betrokken partijen tekenden een intentieverklaring, over ongeveer een half jaar wordt de naamswijziging van het stadion definitief doorgevoerd. Michael van Praag, voorzitter van de KNVB, is verheugd dat Cruijff eindelijk de eer krijgt die hij verdient.

"Ik ben ongelooflijk blij met dit terechte eerbetoon aan Johan Cruijff", zegt Van Praag in gesprek met De Telegraaf. "De Johan Cruijff Arena krijgt in de hele wereld nu een aparte lading. Voor de stad is dat heel mooi." De voormalig voorzitter van Ajax verwacht niet dat men nog van de plannen af zal zien om het stadion naar Cruijff te vernoemen. "Als je dat op de geboortedag van Johan aankondigt, kun je je nooit meer vertonen als het uiteindelijk niet doorgaat. Dat gaat niet gebeuren.”

David Endt, voormalig teamleider van Ajax, is eveneens blij met de naamswijziging. "Eigenlijk had het al zo moeten zijn, maar ik ben blij dat het stadion nu zo gaat heten", vertelt Endt tegenover de NOS. "Alleen de naam Arena zou ik iets anders willen hebben. Het woord arena is latijn voor zand. Het zou Johan Cruijff Plein moeten zijn. Ik overdrijf een beetje, maar Johan Cruijff Plein zou refereren aan pleintjesvoetbal. Het plein was voor hem de basis."