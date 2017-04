Assistent overweegt vertrek na ontslag Hyballa: ‘Ik voel me niet goed’

NEC stuurde trainer Peter Hyballa afgelopen week de laan uit. Zijn assistent Ernie Brandts heeft de club nu om bedenktijd gevraagd en overweegt ook te vertrekken bij de Nijmegenaren, zo zegt hij tegen De Gelderlander. Om die reden verscheen Brandts dinsdag niet op het trainingsveld bij NEC.

“Ik heb Edwin (technisch directeur De Kruijff, red.) gevraagd of ik een paar dagen bedenktijd kon krijgen, om na te denken over de situatie. Ik voel me niet goed, want ik voel me net zo verantwoordelijk als iedereen. Meer wil ik er nu niet over zeggen”, zegt Brandts over zijn positie bij NEC.

Als NEC erin slaagt om in de Eredivisie te blijven, wordt het contract van Brandts automatisch met één seizoen verlengd. Deze week gaat hij met De Kruijff in gesprek over zijn toekomst bij de club. Brandts is aangeslagen na het ontslag van Hyballa en twijfelt daarom of hij dit jaar nog terugkeert op het trainingsveld.