Commerciële naam Johan Cruijff ArenA blijft mogelijk: ‘Gaat om de eer’

Dinsdagavond bracht Ajax het langverwachte nieuws naar buiten dat de Amsterdam ArenA binnen afzienbare tijd zal worden omgedoopt in de Johan Cruijff ArenA. Het nieuws, op wat de zeventigste verjaardag van de vorig jaar overleden icoon zou worden, werd in de gehele voetbalwereld met gejuich ontvangen en ook de familie Cruijff sprak zijn goedkeuring uit.

De naamsverandering van het onderkomen van Ajax betekent echter niet definitief dat het stadion geen commerciële sponsornaam zal krijgen: “Het geld dat een commerciële combinatienaam oplevert, is voor de eigenaar van het stadion, niet voor de familie Cruijff of de Cruijff Foundation”, laat Carole Thate, woordvoerder van de familie Cruijff, optekenen door Het Parool.

De familie staat niet per definitie afwijzend tegenover een commerciële naam voor het stadion, die naar verwachting zo’n drie tot vijf miljoen euro per jaar op kan leveren. Er zijn echter wel grenzen: “Het gaat de familie om de eer, al vinden we wel dat het een gepaste commerciële naam moet zijn. Daar hebben we ook een stem in.” Ajax publiceerde dinsdagavond een intentieovereenkomst over de naamsverandering van het stadion. Het daaropvolgende papierwerk wordt naar verwachting binnen zes maanden afgerond.