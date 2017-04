Manchester maakt zich op voor derby: ‘Seizoen valt of staat hierbij’

Donderdagavond staat in het Etihad Stadium de competitiekraker tussen Manchester City en Manchester United op het programma. Het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen bedraagt momenteel slechts één punt in het voordeel van the Citizens, die vooralsnog vierde staan in de Premier League. United-middenvelder Ander Herrera is zich bewust van het belang van de stadsderby.

United kan zich een nederlaag niet permitteren met het oog op de strijd om een Champions League-ticket. "Het gaat de wedstrijd van het seizoen worden", kondigt de Spanjaard aan in gesprek met Sky Sports. "We hebben een achterstand van één punt op City. Als we de wedstrijd weten te winnen, dan hebben we zicht op de top vier. Bij een nederlaag gaat het heel moeilijk worden. Het is hoe dan ook de wedstrijd van het seizoen."

"Of het seizoen staat of valt bij deze wedstrijd? Waarschijnlijk wel", vervolgt Herrera. "Beide teams verkeren in uitstekende vorm. Als een van de ploegen de wedstrijd wint, dan zal die ploeg niet veel punten meer gaan verspelen. Het gaat een sleutelduel worden", voorspelt de ex-speler van Athletic Club.

Ook in het blauwe gedeelte van de stad zijn de messen inmiddels geslepen in aanloop naar de derby van donderdag. Sergio Agüero was onlangs aanwezig bij een sponsorbijeenkomst en werd de vraag gesteld welke spelers van de aartsrivaal hij graag zou verwelkomen bij Manchester City. "Geen enkele", was de gevatte reactie van de Argentijnse spits.