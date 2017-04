Xavi hint naar Engelse megatransfer: ‘Pep houdt van zijn stijl’

Xavi houdt rekening met een grote transfer binnen de Engelse landsgrenzen. De middenvelder van Al-Sadd kent de voorkeuren van Josep Guardiola en zou er niet van opkijken als de Manchester City-trainer zich meldt voor Dele Alli. De aanvallende middenvelder vertolkt dit seizoen een sleutelrol bij nummer twee Tottenham Hotspur.

Alli scoorde in zeven van zijn laatste negen wedstrijden voor the Spurs en werd zondagavond verkozen tot PFA Young Player of the Year. De 21-jarige Engelsman ligt vast tot medio 2022 en volgens the Sun aast Tottenham op een gigantische transfersom. Alli zou meer moeten opleveren dan wereldrecordhouder Paul Pogba. Xavi weet dat Manchester City veel geld achter de hand heeft en vermoedt dat Guardiola vol voor zijn komst zou kunnen gaan.

"Ik houd contact met Pep en ik weet dat hij er belang aan hecht om Engelse spelers binnen te halen", verklaart de Barcelona-legende in gesprek met de Engelse krant. "Ik weet zeker dat hij in de zomer heel Europa afgaat op zoek naar spelers om zijn ploeg te versterken, maar hij gaat ook in de Premier League kijken. De beste Engelse speler van het moment, en een van de beste voetballers in Europa, is Dele Alli."

Volgens Xavi houdt Guardiola van de techniek van Alli. "Zijn spel past bij de speelstijl die hij voor ogen heeft. Ik weet niet of Tottenham hem wil laten gaan, maar we weten allemaal dat City grote middelen achter de hand heeft", erkent Xavi. De roep om versterking zal in ieder geval luid klinken bij City, want na de uitschakeling tegen Arsenal in de halve finale van de FA Cup gaat Guardiola zijn eerste seizoen afsluiten zonder zilverwerk. Bovendien wordt het een zware taak om Champions League-voetbal veilig te stellen. Alli wordt naar verluidt ook begeerd door Real Madrid, Bayern München en Paris Saint-Germain.