Strootman heeft aandeel in evenaring van doelpuntenrecord uit 1992

AS Roma heeft maandagavond een uitstekende overwinning behaald. Het team van Luciano Spalletti was met 1-4 te sterk voor Pescara, dat mathematisch naar de Serie B is afgedaald. Het betekende tevens dat er deze Serie A-speelronde liefst 48 doelpunten zijn gevallen: een evenaring van het record van oktober 1992. AS Roma heeft een achterstand van acht punten op Juventus.

Het team van Spalletti legde in de eerste helft de basis voor de overwinning. Het bezoek had via Edin Dzeko en vooral Stephan Shaarawy en Radja Nainggolan dicht bij een openingstreffer. Laatstgenoemde raakte het aluminium, na voorbereidend werk van Leandro Paredes.

AS Roma sloeg in de laatste minuten voor rust toe. Na een uitstekende bal van Paredes was El Shaarawy niet zelfzuchtig en kon Kevin Strootman vanaf enkele meters voor de 0-1 zorgen. Twee minuten later was het weer raak. De pass van Mohamed Salah kwam via Dzeko terecht bij Nainggolan, die de ruststand op het scorebord zette.

In de tweede helft liepen i Giallorossi verder uit. Na een hakbal van Emerson schoot Salah de bal vanaf de rand van het strafschopgebied tegen de touwen en ook de 0-4 kwam voor rekening van de Egyptenaar. Na een corner van Pescara counterden de Romeinen erop los en rondde Salah af op aangeven van El Shaarawy. Pescara kwam nog tot 1-4 via Ahmed Benali en had pech dat een vrije trap van Cristiano Biraghi tegen de paal ging.