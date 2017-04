Nederlaag dreunt na bij Bosz: ‘Onmogelijk om binnen twee dagen te herstellen’

Ajax ging zondag met 1-0 onderuit tegen PSV en lijkt de landstitel te kunnen vergeten. De ploeg van trainer Peter Bosz verscheen niet helemaal fris aan de aftrap. Donderdagavond kwamen de Amsterdammers nog honderdtwintig minuten in actie in de Europa League tegen Schalke 04 in Gelsenkirchen (3-2). De coach geeft in gesprek met Ajax TV aan dat hij kon merken dat zijn spelers nog een wedstrijd in de benen hadden.