Kluivert: ‘Is Locadia twee koppen groter? Dat zegt niks, ik ben niet bang’

Justin Kluivert kreeg het aan het einde van de uitwedstrijd tegen PSV (1-0) aan de stok met Jürgen Locadia en laatstgenoemde noemde de aanvaller van Ajax na afloop ‘een snotaap’: “Hij komt net kijken.” De zeventienjarige Kluivert maalde daar niet echt om, zo vertelde hij voor de camera van FOX Sports.

“Het was gewoon een opstootje, maar dat kan gebeuren. Zeker in zo’n wedstrijd. Ik ben voor niemand bang. Is Locadia twee koppen groter? Dat zegt niks, haha. Ik liet gewoon zien dat ik niet bang ben”, glimlachte Kluivert, die eraan toevoegde dat hij met een positief gevoel zal terugkijken op het lopende voetbaljaar.

De international van Oranje Onder-19 hoopt volgend seizoen nog meer van waarde te zijn van Ajax en heeft zich ten doel gesteld om niet meer te verliezen van de directe concurrentie: “Zolang ik bij Ajax speel verliezen we nooit meer van PSV en Feyenoord. Geloof mij maar. Bij dezen hè, let maar op. Noteer het hè. Ik maak geen grapjes”, knipoogde Kluivert,