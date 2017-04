Juventus geeft CL-succes passend vervolg; Bonucci maakt weergaloze goal

Juventus heeft zijn derde competitiezege op rij geboekt. De formatie van trainer Massimiliano Allegri plaatste zich woensdag voor de halve finale van de Champions League en had er geen moeite mee om vier dagen later opnieuw een goede prestatie neer te zetten. Genoa werd op eigen veld met 4-0 verslagen, waardoor Juventus nu weer elf punten meer heeft dan achtervolger AS Roma.

Juventus was binnen 41 minuten klaar met Genoa, want toen stond het al 3-0. Ezequiel Munoz maakte na ruim een kwartier spelen een eigen doelpunt door de bal na een wippertje van Gonzalo Higuaín over zijn eigen doellijn te lopen en een paar minuten later knalde Dybala na een combinatie met Sami Khedira de 2-0 tegen de touwen. Het slotakkoord in de eerste helft werd verzorgd door Mario Mandzukic, die de bal met de binnenkant van de voet op stijlvolle wijze in de verre hoek van keeper Eugenio Lamanna wist te plaatsen.

Genoa won sinds januari 1991 niet meer in de Serie A bij Juventus en wist dit keer dus ook al gauw dat er geen zege in zou zitten. De bezoekers kwamen voor rust niet veel verder dan een poging van Giovanni Simeone, die naast ging. In de tweede helft zou er nog één treffer vallen: Leonardo Bonucci stak het veld over en schoot schitterend raak. Juventus raakte in het vervolg nog twee keer het aluminium, maar het zou bij 4-0 blijven in het Juventus Stadion.