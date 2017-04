PSV reageert woedend: ‘Die mensen krijgen een langdurig stadionverbod’

PSV gaat ‘actie ondernemen’ tegen de mensen die tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax rookbommen afstaken in het stadion. De Telegraaf meldde al dat er één verdachte was aangehouden en dat bevestigt PSV via de officiële kanalen.

De Eindhovenaren communiceren dat zij met politie en justitie op zoek gaan naar de overige betrokkenen: “Dit gaat alle perken te buiten, we zullen de schade verhalen op de daders en zij krijgen een langdurig stadionverbod”, aldus algemeen directeur Toon Gerbrands. PSV roept alle mensen die klachten hebben overgehouden aan de rook op om zich bij de club te melden.

Vijftien personen zijn naar aanleiding van de rookbom reeds behandeld door de EHBO. Trainer Phillip Cocu gaf na afloop ook al aan dat hij baalde van het oponthoud: “Wij schrokken ook van de rook en wat er gebeurde in dat vak. Ik vind het jammer, er was een prachtige sfeer.”