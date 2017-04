ADO Den Haag volbrengt missie in Rotterdam na waanzinnige reeks

ADO Den Haag is ook volgend seizoen actief in de Eredivisie. Het team van Alfons Groenendijk won zondagmiddag bij degradatieconcurrent Sparta Rotterdam en weet zich met nog twee speelrondes voor de boeg reeds verzekerd van handhaving: 0-1. Sparta blijft door de nederlaag zestiende staan en zal in het slot van de competitie alle zeilen moeten bijzetten om de nacompetitie te ontlopen. De achterstand op nummer vijftien Roda JC Kerkrade bedraagt momenteel twee punten.

Groenendijk werd begin februari aangesteld door ADO teneinde de club te behoeden voor degradatie en heeft die missie nu dus reeds weten te volbrengen. De club uit de Hofstad won vier van zijn zes laatste competitiewedstrijden en maakte ook op Het Kasteel een sterke indruk. ADO ging furieus van start en nam na amper tien minuten spelen de leiding. Nasser El Khayati kon vrij aanleggen op een meter of 25 van het Spartaanse doel en liet doelman Roy Kortsmit vervolgens kansloos met een verwoestende uithaal: 0-1.

De vroege achterstand betekende een fikse tegenvaller voor Sparta, dat geen punten overhield aan zijn vier laatste duels. Het elftal van Alex Pastoor kon aanvankelijk geen potten breken voor eigen publiek, maar dook in de slotminuut van de eerste helft toch nog gevaarlijk op voor het doel van Robert Zwinkels. Een poging van Thomas Verhaar leverde echter geen problemen op voor de keeper van ADO.

Na de onderbreking tapte de thuisploeg uit een ander vaatje. Sparta schoot opportunistisch uit de startblokken en was op het uur dicht bij de gelijkmaker. Een hachelijke situatie voor het doel van Zwinkels leverde echter ternauwernood geen doelpunt op. Aan de overzijde hielp Tyronne Ebuehi een goede mogelijkheid op de 0-2 om zeep, waardoor Sparta mocht blijven hopen op een gelijkspel. Die hoop bleek echter tevergeefs, want ADO hield stand en stelde zo de drie punten veilig.