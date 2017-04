‘Hij zegt dan dat ik het dan zus en zo moet doen, zoals Lionel Messi doet’

Leroy Sané steekt bij Manchester City veel op van Josep Guardiola. De aanvaller kwam vorig jaar zomer over van Schalke 04 en had in zijn eerste maanden veel twijfels. Guardiola slaagde erin om de Duitser in te laten zien dat hij voldoende kwaliteiten heeft om het verschil voor the Citizens te maken.

"Ik was jong", blikt Sané, 21 jaar, terug op zijn beginperiode in Engeland. "Na wedstrijden tegen grote clubs dacht ik: 'Die voetballers zijn allemaal beter'. Wellicht was ik ook bang. Een nieuwe club in een nieuw land. Je weet helemaal niks van de competitie. Maar Guardiola kwam naar mij toe en zei: 'Speel zoals je bij Schalke deed, die vrijheid heb je'. Alle andere voetballers zijn ook mensen. Je moet gewoon je best doen en vrijuit spelen."

Sané staat inmiddels op dertig officiële optredens voor Manchester City, waarin hij bovendien al negen doelpunten maakte. "Guardiola is heel belangrijk voor mij. Hij weet bijvoorbeeld hoe Lionel Messi speelt, hoe Messi traint, hij maakte Messi elke dag mee. En dat is de reden waarom hij mij helpt. Hij probeert mij zelfvertrouwen te geven en zegt: 'Probeer het wellicht zus en zo te doen, zoals Messi en Neymar doen."