‘Ik weet niet hoe hij erbij komt dat ik in de groepsapp van Feyenoord zit’

Warner Hahn boekte zaterdag met Excelsior een minimale overwinning op NEC (0-1). De doelman hield de nul voor de Kralingers, maar erkende na afloop dat hij ook geen enkele keer in actie hoefde te komen. Hahn kan zich nu volledig gaan focussen op de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen zijn eigenlijke werkgever, Feyenoord.

De stadsderby van Rotterdam kán een wedstrijd zijn waarin Feyenoord de landstitel pakt, afhankelijk van de resultaten van vandaag, of een wedstrijd waarin de koploper de kansen op de landstitel vergooit. De aanwezigheid van Hahn in het doel van Excelsior is daarom pikant, maar zeker niet vreemd. "Iedereen stelt de vraag of ik over twee weken ga spelen tegen Feyenoord en dat ga ik doen. Dat is heel makkelijk."

"Het is niet raar, maar heel veel mensen vragen het wel. Ik had drie jaar geleden een soortgelijke situatie met PEC Zwolle. Ik doe gewoon mijn ding, ik ben een professional", zo benadrukte Hahn in gesprek met Voetbal International. "We hebben dit halve jaar keihard geknokt met de gasten van Excelsior. Ik zou ze niet in de steek willen laten om een wedstrijd op de tribune te gaan zitten. Ik ga er gewoon vol voor."

Volgens Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka zit Hahn nog altijd in de groepsapp van Feyenoord en maakt hij dus mee hoe zijn eigenlijke collega's zich focussen op een kampioenswedstrijd. "Ik weet niet waar hij het vandaan haalt dat ik in de groepsapp van Feyenoord zit. Het klopt dat ik af en toe contact heb met Jan-Arie van der Heijden, Jens Toornstra en Michiel Kramer. That's it. Dat lijkt me ook niet meer dan logisch. Wat die andere gasten doen, moeten ze zelf weten. Ik ben bezig bij Excelsior."