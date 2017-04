Dost eist hoofdrol op in stadsderby tussen Sporting en Benfica

Benfica heeft zaterdagavond punten laten liggen. Het team van Rui Vitoria moest genoegen nemen met een remise bij stadsgenoot Sporting Portugal: 1-1. De koploper staat nu op 72 punten, na 30 duels in de Liga NOS. FC Porto kan zondag op één punt van de aartsrivaal komen, als thuis van Feirense wordt gewonnen. De Portugese competitie telt nog vier speeldagen.

In een rommelige helft speelden beide ploegen meer met het hart dan met het hoofd. Sporting startte goed en nam al na enkele minuten de leiding. Bas Dost werd door doelman Ederson onderuit gehaald, waarna Adrien Silva vanaf elf meter voor de 1-0 zorgde. Benfica slaagde er vervolgens in om van zich af te bijten, maar zorgde in het restant van het eerst bedrijf amper voor gevaar in en rondom het doelgebied van Rui Patricio. De doelman moest alleen in actie komen op een vrije trap van Alex Grimaldo.

Sporting hield Benfica in de tweede helft van zich af, speelde goed voetbal, maar een dood spelmoment zorgde voor de nivellering van de tussenstand. Lindelöf schoot een vrije trap op schitterende wijze achter Rui Patricio: 1-1. Een hard gelag voor Dost, die in het eerste kwartier na rust drie kans onbenut had gelaten. Het scorebord kwam niet meer in beweging, mede omdat de ploegen ook in balbezit niet voor elkaar onderdeden: vijftig procent - vijftig procent. Marvin Zeegelaar kwam wegens een schorsing niet binnen de lijnen, terwijl Luc Castaignos negentig minuten op de reservebank bleef.