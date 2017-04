Armenteros zit Jörgensen op de hielen en vergroot problemen van PEC

Heracles Almelo heeft zaterdagavond een belangrijke stap gezet richting deelname aan de play-offs. De ploeg van John Stegeman verdedigde de negende plaats met succes, door PEC Zwolle met 1-2 te kloppen. En passant vergrootte Heracles daarmee de problemen van de Zwollenaren, die terug zijn te vinden op de veertiende plek en nog niet veilig zijn. Samuel Armenteros maakte beide Almelose treffers en vijzelde zijn seizoenstotaal op tot achttien.

In een weinig spectaculaire eerste helft kwam geen van beide ploegen tot scoren. Nicolai Brock-Madsen had daar na acht minuten wel voor kunnen zorgen, maar liet na een zwakke terugspeelbal van Thomas Bruns op Bram Castro te bestraffen. Het was de enige serieuze kans in de eerste twintig minuten. De teams waren aan elkaar gewaagd en tastten vooral af in de openingsfase. Halverwege het eerste bedrijf volgde een grote mogelijkheid voor de thuisploeg.

Bart Schenkeveld stuurde zijn tegenstander het bos in met een fraaie schaarbeweging en schoot richting doel. Queensy Menig kwam daarna onbedoeld aan de bal en werd niet belemmerd door een verdediger. Hij raakte de bal echter niet goed, waardoor de kans verkeken was. Daar bleef het bij, wat betreft serieuze kansen voor rust. Heracles had het meeste balbezit, terwijl de kansen voor PEC waren.

De eerste goede mogelijkheid voor Heracles leidde tien minuten na rust tot de openingstreffer. Kristoffer Peterson kapte zijn tegenstander uit en bediende clubtopscorer Armenteros met een lage voorzet. De spits schatte de bal op waarde en zijn inzet rolde achter doelman Mickey van der Hart. Het was alweer de zeventiende treffer van Armenteros. Om het tij te keren maakten Stef Nijland en Ryan Thomas halverwege de tweede helft hun entree bij PEC.

De thuisploeg nam risico met aanvallend voetbal en het publiek schaarde zich achter de ploeg, maar kansen bleven aanvankelijk uit. Sterker nog: Heracles profiteerde van de aanvallende speelstijl van PEC. Niemand hinderde Armenteros, die werd bediend door Brahim Darri en de bal eenvoudig binnenschoof met links. Dankzij seizoenstreffer nummer achttien heeft alleen Nicolai Jörgensen (negentien) er meer gemaakt. Ted van de Pavert zorgde met een kopbal voor de eindstand. Hij stond slechts dertien seconden op het veld als invaller, voor Van de Pavert toesloeg.