‘Mertens zou elders niet zoveel scoren, we wachten het af’

Dries Mertens maakt een geweldig seizoen door bij Napoli en dat is de Belg al op belangstelling van onder meer Manchester United komen te staan. Voorzitter Aurelio De Laurentiis is niet van plan om de oud-speler van onder meer FC Utrecht en PSV voor een appel en een ei te laten gaan, al denkt hij dat zijn club er ook wel weer overheen komt.

“Je moet van de stad Napels houden, anders kun je vertrekken. Napels is anders dan Turijn of Manchester. De historie van de stad blijft zich ontwikkelen, jaar na jaar, eeuw na eeuw, met miljoenen verhalen die je kunnen meeslepen als je dat toelaat. Als mensen zeggen: ‘Ik zou nooit in Napels kunnen leven’, ga dan. Wie wil je hier? Wie heeft je gevraagd?”, begint de preses van i Partenopei tegenover verslaggevers. “Als spelers de interesse van andere clubs wekken doet mij dat deugd, net zoals wanneer andere filmstudios mijn acteurs of regisseurs willen hebben.”

“Ze kunnen het proberen, maar het zal ze niet lukken, ik weet hoe ik contracten op moet stellen. Ik ben nergens vaag over. Mertens zit met een familiesituatie, zoals jullie allemaal weten, maar hij is ook niet honderd procent duidelijk geweest. We wachten om te zien wat er gaat gebeuren”, gaat De Laurentiis verder.

“Grappig genoeg, komt alle interesse in hem door alle goals die hij dankzij Maurizio Sarri maakt. Met een andere coach of andere ploeggenoten, zou hij waarschijnlijk niet zoveel scoren. Ik wil niet dat er iemand vertrekt en ik zal proberen iedereen hier te houden, maar als ze weg willen, of een gek genoeg biedt om het contract af te kopen, komen we er ook wel weer overheen. Dat hebben we in het verleden ook gedaan.”