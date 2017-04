‘In het begin is de Jupiler League leuk, maar ik heb het wel gezien’

Fabian Sporkslede keerde aan het begin van het seizoen, na een avontuur bij Chievo Verona en Lupa Roma, terug naar Nederland om bij NAC Breda te gaan spelen. De rechtsback kwam het afgelopen jaar met zijn werkgever uit in de Jupiler League, maar is niet van plan om lang op het tweede niveau te gaan spelen.

Sporkslede hoopt namelijk volgend seizoen in de Eredivisie actief te zijn. De verdediger heeft van zijn zaakwaarnemer gehoord dat er interesse is van een aantal clubs, terwijl NAC via de nacompetitie ook nog zou kunnen promoveren: “Het allerliefste groei ik met NAC naar de Eredivsie. In het begin zijn die stadionnetjes leuk, maar de nieuwigheid is eraf. Met Jong Ajax heb ik ook al Eerste Divisie gespeeld. Ik heb het nu wel gezien, ik wil groeien als mens en als voetballer. Het liefst dus samen met NAC”, vertelt hij aan BN/De Stem.

De ex-Ajacied, die nog tot 2019 onder contract staat in Breda, vindt ook dat spelers zonder ambitie niet bij NAC thuishoren. Hij heeft naar eigen zeggen veel ambitie, al wil hij zich voorlopig volledig op de laatste wedstrijden van het seizoen richten.