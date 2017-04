Lyon begaat blunder en noemt Dodenherdenking ‘nationale feestdag’

De eerste ontmoeting tussen Ajax en Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League wordt vanwege Dodenherdenking een dag eerder afgewerkt. De club uit Frankrijk heeft zijn supporters daar via Twitter ook op gewezen, maar heeft daarbij alleen een pijnlijke vergissing gemaakt.

Les Gones melden op het sociale medium dat de wedstrijd niet op 4 mei, maar op 3 mei wordt gespeeld omdat er in Nederland sprake is van een ‘nationale feestdag’. Lyon zette de tweet rond de klok van twee uur online en heeft de fout nog altijd niet hersteld.

Het treffen begint om 18.45 uur en later op de avond staat het duel tussen AS Monaco en Juventus nog op het programma. De return in Lyon wordt op donderdag 11 mei afgewerkt en de finale vindt plaats op woensdag 24 mei.