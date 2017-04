‘Ik denk dat Peter Bosz uitstekend op zijn plaats is bij deze club!’

Na vijfenhalf jaar is Frank de Boer afgelopen zomer vertrokken bij Ajax. Peter Bosz heeft hem opgevolgd in Amsterdam en met het behalen van een plek in de halve finale van de Europa League doet hij het heel behoorlijk in zijn eerste seizoen. Voetbalzone besprak het uitpakken van de trainerswissel met Ajax-coryfee David Endt.