CL-loting: Real Madrid treft Atlético, AS Monaco tegen Juventus

In het Zwitserse Nyon is vrijdagmiddag de loting voor de halve finales van de Champions League verricht. Op weg naar de finale in Cardiff neemt Real Madrid het op tegen Atlético Madrid, AS Monaco moet zien af te rekenen met Juventus. De winnaar van Monaco-Juventus mag zich de thuisploeg noemen in de finale.

Real Madrid en Atlético Madrid troffen elkaar vorig seizoen in de finale van het Europese toernooi. De Koninklijke trok toen aan het langste eind. De twee Spaanse topclubs stonden ook in de finale van 2014 tegenover elkaar. Ook toen was Real Madrid de winnaar.

De heenwedstrijden worden afgewerkt op dinsdag 2 en woensdag 3 mei. De returns staan een week later op het programma: 9 en 10 mei. De finale wordt gespeeld op 3 juni in het Millennium Stadium in Cardiff.