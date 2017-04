‘Dit betekent het einde van Wayne Rooney bij Manchester United’

Roy Keane denkt dat carrière van Wayne Rooney bij Manchester United voorbij is. De routinier keerde donderdagavond terug in de wedstrijdselectie na een enkelblessure, maar kwam niet in actie. En dat was opvallend, daar Zlatan Ibrahimovic geblesseerd uitviel en the Red Devils een aanvallende impuls goed konden gebruiken. Manager José Mourinho koos voor Marcus Rashford en liet Rooney links liggen.

Rooney wordt in de Engelse media veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer bij Everton. Mourinho sprak daarop zijn hoop uit dat Rooney op Old Trafford blijft. Keane ziet echter geen toekomst meer voor de aanvallende middenvelder in het shirt van Manchester United. “Kijkend naar het grote plaatje, dan is dit het einde voor Wayne bij United”, zei de oud-international na afloop van de 2-1 overwinning op Anderlecht in de Europa League tegenover ITV Sport.

“Natuurlijk zal hij door blessuregevallen tot aan het einde van het seizoen nog wel zijn bijdrage kunnen leveren. Maar hij zal pislink zijn dat hij niet werd ingebracht. Dit was de laatste nagel aan de doodskist", ging Keane verder. “Hij is de topscorer van de club, hij kan niet anders dan boos zijn. Als hij nu niet boos is, dan is hij het heilige vuur kwijt. Hij moet woest zijn, dat kan niet anders.” De 31-jarige Rooney verscheen dit seizoen slechts achttien keer in de basis van zijn dertig wedstrijden.