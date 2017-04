Bayern wil aankoop van 30 miljoen euro verkopen

(The Sun)

Tegenover vrienden heeft Romelu Lukaku laten weten dat hij zijn zinnen heeft gezet op een terugkeer bij Chelsea. The Blues zullen dan eerst ongeveer 115 miljoen euro op tafel moeten leggen. (The Sun)

Southampton heeft zijn zinnen gezet op Gylfi Sigurdsson van Swansea City. Ook Leeds-verdediger Pontus Jansson moet komende zomer de gelederen van the Saints komen versterken. (NBC)

De Braziliaan staat zelf al enige tijd welwillend tegenover een andere club, er is voldoende belangstelling en zijn rendement valt tegen.