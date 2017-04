Onduidelijke vertraging bus Dortmund: ‘Handelswijze was ongelukkig’

Om onduidelijke redenen werd woensdag het vertrek van de spelersbus van Borussia Dortmund bij het hotel met twintig minuten vertraagd. Daardoor werd de aftrap van het Champions Leagueduel tussen AS Monaco en die Borussen met vijf minuten uitgesteld. Dortmund-trainer Thomas Tuchel had na afloop kritiek op de handelswijze van de politie.

“De handelswijze was, voorzichtig uitgedrukt, ongelukkig. We wisten niet wat er aan de hand was. In dat kwartier konden we niet aan voetbal denken, terwijl we ons juist goed hadden voorbereid op deze wedstrijd. Het maakt me niet uit dat de aftrap dan uitgesteld wordt”, zegt Tuchel in gesprek met Sport1. Uiteindelijk verloor Borussia Dortmund met 3-1 op bezoek bij AS Monaco.

Tuchel had Marc Bartra over laten komen om hem een toespraak in de kleedkamer te laten houden. “Marc wilde het team verrassen, dus we hadden niet aan het team verteld dat hij kwam”, zegt de oefenmeester tegenover BILD. Marco Reus onthult wat de Spanjaard in de kleedkamer zei. “Hij zei dat er nog niks verloren was en dat hij blij was dat hij weer bij ons kon zijn.”