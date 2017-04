‘Fris’ Ajax-spel maakt indruk op De Jong: ‘Eerder nog wisselvallig’

Voor Siem de Jong is het competitieduel van PSV met Ajax van zondagmiddag een weerzien met zijn oude club. De aanvallende middenvelder verdedigde tussen 2007 en 2014 de clubkleuren van de Amsterdammers en kende er met onder meer vier landstitels een uiterst succesvolle periode.

"Ajax maakt een goede en frisse indruk. Ze spelen als een hecht team en zetten goed druk op hun tegenstanders", blikt De Jong in gesprek met Voetbal International vooruit op de kraker van komend weekeinde. "Eerder in het seizoen waren ook zij wisselvallig, maar over het algemeen ziet het er goed uit. Wij moeten zorgen dat we daar zondag iets goeds tegenover zetten."

De huurling van Newcastle United speelt zondag voor de tweede keer tegen zijn oude club. Eerder dit seizoen tekende hij in Amsterdam voor de gelijkmaker namens PSV. “Deze keer zal het anders zijn dan de eerste keer”, klinkt het. “Toen was spelen tegen Ajax nieuw voor me en het was ook nog eens in De Arena. Maar het blijft voor mij een speciale wedstrijd. Zonder dat het mijn instelling zal beïnvloeden. Ik heb mooie jaren gehad bij Ajax, maar als ik op het veld sta, wil ik gewoon laten zien wat ik kan. Dan geef ik honderd procent en wil ik per se winnen. Wie de tegenstander ook mag zijn.”