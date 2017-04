‘PSV is de laatste weken echt heel zwak, een bijeengeraapt zootje’

Komende zondag staat de topper tussen PSV en Ajax op het programma. Voor de Eindhovenaren lijkt er weinig meer op het spel te staan, omdat de achterstand om de nummer twee zes punten bedraagt. Volgens Andy van der Meijde gaan de Amsterdammers dan ook aan het langste eind trekken.

“Ze spelen echt super. Ajax is een hecht team en ze hebben individueel betere spelers. PSV is de laatste weken echt heel zwak. Een bijeengeraapt zootje”, stelt Van der Meijde, in het verleden speler van zowel Ajax als PSV, tegenover Voetbal International. Hij denkt overigens niet dat de Amsterdammers nog de titel zullen grijpen. “Voor Ajax is het jammer dat ze niet eerder zijn begonnen met zo goed te voetballen. Nu is het denk ik te laat.”

Ook Kenneth Perez speelde tijdens zijn loopbaan voor zowel Ajax als PSV. Hij sluit zich aan bij Van der Meijde en denkt ook dat de overwinning naar de bezoekers zal gaan. “Ze zullen in Eindhoven beweren dat ze nog vol voor de tweede plaats gaan, maar als je eerlijk bent, hebben ze niet veel meer om voor te spelen. Ja, de eer”, stelt de Deense analist. “En voor het publiek zeg je? Ja, ook dat zullen ze wel moeten zeggen, maar op dit moment spelen ze niet echt voor iemand en vecht PSV vooral tegen zichzelf.”