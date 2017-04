Cocu ter discussie gesteld: ‘Dit is het moment om door te pakken’

PSV is bezig aan de laatste weken van wat voor de regerend landskampioen als een verloren seizoen kan worden beschouwd. De Eindhovenaren waren al snel klaar in Europa en in de KNVB Beker en lijken de Eredivisie af te gaan sluiten als nummer drie. Hoewel algemeen directeur Toon Gerbrands trainer Phillip Cocu niet ter discussie wil stellen, oordeelt Aad de Mos heel anders over de trainer.

“Ik zou opnieuw beginnen. Het draait om chemie en zodra een groot deel van de spelers weggaat, zou ik de kans te baat nemen om te starten met een frisse staf. Er is te veel gebeurd”, begint hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Goed voetbal is achterwege gebleven en er is onvoldoende doorstroming vanuit de jeugd. PSV roest vast en er moet nieuw bloed komen. Een goede prestatie tegen Ajax kan dat niet meer veranderen.”

Volgens De Mos is er in Eindhoven te lang aangemodderd en wordt er te behoudend gespeeld. Dit ziet hij ook bij Jong PSV, waar de spelers, in tegenstelling tot bij de tegenstander van zondag, niet voldoende worden klaargestoomd voor het echte werk. De oud-trainer vindt dat PSV vorig seizoen kampioen werd door het falen van Ajax en dit jaar stil is komen te staan. Zijn oordeel over Cocu is dan ook duidelijk: “Dit is het moment om door te pakken.”