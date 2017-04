Ploeggenoot lovend over Wijnaldum: ‘Hij is onze ‘link man’, hij speelt briljant’

Georginio Wijnaldum heeft zich moeiteloos aangepast bij Liverpool. De middenvelder is bij the Reds al sinds zijn komst een vaste waarde in het elftal van manager Jürgen Klopp en speelde dit seizoen in alle competities 37 wedstrijden. Doorgaans speelt Wijnaldum met Emre Can op het middenveld en hij is te spreken over zijn Nederlandse collega.

“Hij is een hele, hele belangrijke speler voor ons. Vooral omdat hij onze link man is, hij doet het heel erg goed”, zegt Can op de website van Liverpool. “Hij is daarnaast ook sterk, een sterke speler. Gini kan aanvallend iets brengen, maar werkt ook in defensief opzicht erg hard.”

“Hij heeft het tot nu toe briljant gedaan voor ons dit seizoen”, gaat de Duitse middenvelder verder. “Tot nu toe heeft hij erg goed gespeeld. Misschien is hij niet de meest opvallende speler, maar hij doet vaak het vuile werk voor ons. Hij is een hele belangrijke speler."