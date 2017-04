FC Twente vreest afscheid: ‘Europese clubs zitten natuurlijk niet te slapen’

FC Twente houdt huurling Enes Ünal graag een extra jaar in Enschede, maar daar heeft zowel club als speler weinig invloed op. Manchester City is de partij die beslist waar de negentienjarige aanvaller, die dit seizoen al zeventien goals in de Eredivisie maakte, komend seizoen zijn kwaliteiten laat zien.

"Wij zijn in dit verhaal helaas niet leidend", vertelt Twente-directeur Jan van Halst in gesprek met TC Tubantia. "We hebben uitstekend contact met Manchester City, maar we hebben nog geen idee wat ze met Enes van plan zijn." In Enschede houdt men er rekening mee dat het een lastig verhaal gaat worden. "De clubs in Europa zitten natuurlijk niet te slapen. Wij zullen op een gegeven moment ook verder moeten en andere opties overwegen, want de spits is een cruciale positie voor je elftal."

Ünal zelf wil zeker nog een seizoen bij FC Twente blijven, maar de keuze is niet aan hem. "Het enige dat ik weet, is dat ik nog niet in Engeland kan voetballen, omdat je volgens de regels daar zeventig procent van de interlands in de laatste twee jaar moet hebben gespeeld." De Turks international maakt zich zodoende op voor een nieuwe verhuur.

"Het wordt een lange, gecompliceerde zomer."