‘Everton wil komende zomer transferrecord van Paul Pogba verdringen’

Romelu Lukaku heeft een fors prijskaartje gekregen, zo verzekert Liverpool Echo. Volgens de regionale krant wil Everton alleen overgaan tot de verkoop van de aanvaller als een geïnteresseerde club liefst 118 miljoen euro neertelt. Dat zou betekenen dat de Belgisch international de duurste voetballer aller tijden zou zijn, vóór Paul Pogba.

Manchester United betaalde vorig jaar zomer liefst 105 miljoen euro voor Pogba. Als het aan Everton ligt, zal Lukaku voor flink meer van werkgever veranderen. De club van manager Ronald Koeman wil de 23-jarige spits hoe dan ook helemaal niet kwijt, maar heeft tegelijkertijd ook geen zin in een ontevreden voetballer. De huidige verbintenis van de Belg loopt in de zomer van 2019 ten einde.

Lukaku sloeg eerder dit kalenderjaar een nieuw contractvoorstel af. De ex-speler van onder meer Chelsea en Anderlecht wil komend seizoen graag in de Champions League uitkomen en dat lijkt met the Toffees niet mogelijk. Everton schatte de transferwaarde van Lukaku een jaar geleden op tachtig miljoen euro. Het feit dat de aanvaller nu met 24 doelpunten topscorer van de Premier League is, heeft er naar verluidt voor gezorgd dat de club de vraagprijs fors verhoogd heeft.