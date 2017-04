Ajax ziet Schalke nieuwe dreun incasseren; Kruse schittert in Nordderby

Schalke 04 zal met weinig vertrouwen uitkijken naar de return van volgende week tegen Ajax in de kwartfinale van de Europa League. Die Königsblauen gingen zondagavond roemloos onderuit bij hekkensluiter Darmstadt 98 en zien zich op de ranglijst onder meer gepasseerd door Werder Bremen, dat eerder op de dag afrekende met aartsrivaal Hamburger SV.

Darmstadt 98 - Schalke 04 2-1

Het werd een avond om snel te vergeten voor Schalke. Coach Markus Weinzierl voerde voor de ontmoeting met Darmstadt diverse wijzigingen door in zijn basiselftal ten opzichte van de wedstrijd tegen Ajax, maar die sorteerden niet het gewenste effect. Mario Vrancic kon na goed voorbereidend werk van Marcel Heller al snel voor de 1-0 tekenen. Schalke maakte daarna jacht op de gelijkmaker, maar Michael Esser bleek lang een sta-in-de-weg voor de club uit Gelsenkirchen. De doelman van Darmstadt bracht onder meer redding op een strafschop van Guido Burgstaller. Schalke leek door een doelpunt van Jorge Andújar Moreno, kortweg Coke, vervolgens toch nog een punt over te houden aan het treffen, maar Jérôme Gondorf bepaalde in de slotminuut anders. De bezoekers stonden op dat moment al met tien man, na een directe rode kaart van verdediger Thilo Kehrer.

Werder Bremen - Hamburger SV 2-1

Werder Bremen telde afgelopen zomer een kleine tien miljoen euro neer om Max Kruse los te weken bij VfL Wolfsburg. De Duits international kon aanvankelijk niet aan de hoge verwachtingen voldoen, maar de laatste maanden staat er geen maat meer op Kruse. Zondagmiddag was de aanvallende middenvelder met een doelpunt en een assist goud waard voor Werder in de Nordderby tegen Hamburger SV, dat nog wel op voorsprong kwam in het Weserstadion via Michael Gregoritsch, maar uiteindelijk toch zijn meerdere moest erkennen in de streekgenoot. Kruse kopte op slag van rust de gelijkmaker tegen de touwen na een fraaie counter, waarna de uitblinker een kwartier voor tijd ploeggenoot Florian Kainz in de gelegenheid stelde de winnende goal te maken.