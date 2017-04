Elia beslissend met prachtgoal: ‘Hij zat er echt lekker in’

Eljero Elia gooide de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht zondagmiddag in het slot. Tien minuten voor tijd dartelde de aanvaller langs het strafschopgebied en vond hij op fraaie wijze de verre hoek. "Hij zat er echt lekker in", beaamt Elia na afloop in gesprek met FOX Sports.

"Ik was al een tijdje de één-op-één aan het zoeken. Ik voelde bij de aanname al dat als ik hem goed raakte hij erin zou zitten", blikt Elia terug. Feyenoord opende de score vlak na rust via Jens Toornstra en ook die treffer mocht er wezen, aldus Elia. "Hij viel heel mooi met de pass van Eric Botteghin op Nicolai Jörgensen en de goal van Jens Toornstra."

"Na rust hebben we hun gelijk vastgezet, waardoor we beter in ons spel kwamen", analyseert de vleugelaanvaller, die het gevoel heeft dat Feyenoord de titel niet meer uit handen gaat geven. "Maar we moeten niet de hard van stapel gaan lopen. Vorige week speelden we nog gelijk. We moeten onze kop erbij houden", doceert Elia.