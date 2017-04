Liverpool dringt top drie binnen met dank aan Roberto Firmino

Liverpool heeft voor de zevende keer dit seizoen twee Premier League-wedstrijden op rij weten te winnen. The Reds speelden zondag niet overtuigend tegen West Bromwich Albion, maar gingen door een doelpunt van Roberto Firmino wel met een 0-1 zege aan de haal op The Hawthorns. Liverpool staat nu met 66 punten op de derde plaats, maar kan nog ingehaald worden door Manchester City.

Liverpool won vorige week zaterdag met 1-2 van Stoke City en net als toen maakte Firmino een doelpunt. De Braziliaan kopte in de blessuretijd van de eerste helft raak nadat Lucas Leiva een vrije trap van James Milner weer had doorgekopt. De voorsprong mocht misschien niet helemaal verdiend worden genoemd, want de bezoekers misten zichtbaar de creativiteit van Sadio Mané en gaven achterin een paar goede kansen weg. Zo schoot Nacer Chadli naast en mikte Hal Robson-Kanu op doelman Simon Mignolet. Aan de andere kant knalde Fimino voorlangs, maar later in het duel kwam hij dus wel tot scoren.

In de tweede helft hanteerde Liverpool nog altijd een te laag tempo, maar had men wel meer grip op het duel. In het eerste kwartier kregen Divock Origi en Milner kansen, maar eerstgenoemde krulde naast en Milner mikte over. In het laatste half uur toonde West Bromwich meer aanvallende intenties, maar verder dan een kans voor Matt Phillips kwam men eigenlijk niet meer. In de absolute slotfase had Alberto Moreno er nog 0-2 van kunnen maken, maar hij slaagde er niet in om het verlaten doel te vullen.