‘KNVB-kandidaat’ ontkent: ‘Ik heb niets gehoord en niemand gesproken’

Henk ten Cate ontkent in gesprek te zijn met de KNVB over een functie als bondscoach. Volgens oud-perschef Kees Jansma is het duo Ten Cate en Ruud Gullit een van de opties van de KNVB, maar op dit moment is Ten Cate niet bezig met een dergelijke overstap.

Aan Voetbal International laat de 62-jarige Amsterdammer weten zich te richten op zijn club Al-Jazira uit Abu Dhabi. Ten Cate heeft nog één punt nodig voor het kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten en daar gaat zijn aandacht naar uit. "Ik hou me bezig met wat belangrijk is, de titel en voor de rest niks, want er is niks. Ik heb niets gehoord van de KNVB en ook met niemand gesproken. Meer kan ik er niet over zeggen", reageert Ten Cate.

De voormalig trainer van onder meer Ajax zegt vereerd te zijn dat zijn naam wordt genoemd. Meer speelt er niet, al wil hij wel nadenken over zijn toekomst. "Ik heb het in Abu Dhabi uitstekend naar mijn zin, maar binnenkort word ik voor de tweede keer opa. Ik heb mijn kleinzoon afgelopen jaar drie dagen gezien. Dat zijn dingen die toch bijten. Ik ga de zaken goed op een rijtje zetten, maar pas nadat we kampioen zijn geworden." Volgens Jansma is ook de clubloze Roger Schmidt.een kandidaat van de KNVB.