Bizarre slotfase van eerste helft wordt Barcelona toch niet fataal

Barcelona heeft Real Sociedad zaterdagavond de 21e nederlaag op rij in het Camp Nou aangesmeerd. De overwinning van het team van Luis Enrique kwam echter moeizaam tot stand. Alle doelpunten vielen in de eerste helft: 3-2. Real Sociedad liet de schouders niet hangen na de 2-0 en 3-1 en dat kwam de spanning in de tweede helft alleen maar ten goede. Barcelona blijft drie punten minder hebben dan koploper Real Madrid, dat een inhaalwedstrijd tegen Celta de Vigo tegoed heeft.

Het beste van beide ploegen in aanvallend opzicht kwam in de eerste helft naar boven, met vijf heerlijke doelpunten. Na een leuk openingskwartier bracht Lionel Messi het scorebord in beweging. De clubtopscorer aller tijden kreeg de bal aangespeeld van Luis Suárez en schoot het leer keihard en droog in de hoek achter Géronimo Rulli; 1-0. Hoewel de ploeg van Luis Enrique zich op zijn gemak voelde én kansen op de 2-0 had, duurde het toch nog twintig minuten voordat de Catalanen weer tot scoren kwamen. Rulli kon een harde inzet van Suárez maar half keren, waarna Messi zijn tweede maakte.

Een hard gelag voor Real Sociedad, dat echter goed van zich afbeet en de wedstrijd alleen maar spannender maakte. Iñigo Martínez maakte op ingenieuze wijze ruimte voor een schot uit een lastige hoek en zag het leer via Samuel Umtiti in het doel belanden: 2-1. Het antwoord van Barcelona volgde al snel: Paco Alcácer, de vervanger van de geschorste Neymar, kreeg de bal van Messi en schoot diagonaal raak. In de extra tijd verzorgden de Basken toch het slotakkoord van de eerste helft. Na een voorzet van Willian José werkte Xabi Prieto in één keer de 3-2 achter Marc-André ter Stegen.

Na de onderbreking maakte Real Sociedad een veel betere indruk dan Barcelona, dat zelfs een lager percentage balbezit had dan de Basken. De verdediging van de Catalanen werd voortdurend onder druk gezet, terwijl het team van Luis Enrique niet in staat was om drie succesvolle passes op rij te verzenden. Het was veelzeggend dat Alcácer naar de kant werd gehaald ten faveure van een middenvelder, Denis Suárez, terwijl de wissels van Real Sociedad een aanvallend karakter hadden. In de slotfase had Barcelona ietwat meer grip op de wedstrijd, maar het was tot aan de laatste seconde verre van overtuigend.