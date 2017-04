Doelpunt Kompany hoogtepunt bij ruime zege City op Southampton

Manchester City is de lastige uitwedstrijd bij Southampton zaterdagavond zonder kleerscheuren doorgekomen. Het team van manager Josep Guardiola had het in de eerste helft lastig met the Saints, maar kwam na rust furieus uit de kleedkamer en won door doelpunten van Vincent Kompany, Leroy Sané en Sergio Agüero uiteindelijk verdiend met 0-3 aan de Engelse zuidkust. City staat nu derde in de Premier League.

Het publiek in het St. Mary's Stadium werd in het eerste bedrijf niet verwend. Southampton liet het initiatief aan de bezoekers, maar die slaagden er aanvankelijk niet in tot uitgespeelde kansen te komen. Sergio Agüero en David Silva toonden zich ondernemend, maar hun doelpogingen wisten doelman Fraser Forster niet in verlegenheid te brengen. Namens de thuisploeg vuurde Dusan Tadic over.

Kevin De Bruyne in duel met Steven Davis.

Na de onderbreking wist City alsnog de ban te breken. Kompany kroop bij een hoekschop van Silva voor zijn directe tegenstander en gaf Forster het nakijken met het hoofd: 1-0. Het betekende voor de Belgische stopper zijn eerste doelpunt in de Premier League sinds augustus 2015. Kompany vormde samen met Nicolás Otamendi het hart van de defensie aan de kant van the Citizens en speelde een prima wedstrijd.

Southampton kwam er nauwelijks aan te pas, maar mocht dankzij Forster lang blijven hopen op een resultaat. De keeper redde halverwege de tweede helft fraai op een poging van Silva en hield het elftal van Claude Puel zo op de been. City bleef echter aandringen en bracht een kwartier voor tijd alsnog de beslissing in het duel aan via Sané, die na een razendsnelle counter simpel kon scoren op aangeven van Kevin De Bruyne. Laatstgenoemde stelde daarna ook nog Agüero in de gelegenheid om met het hoofd voor de 0-3 te tekenen.