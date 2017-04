FC Twente breekt contract open: ‘Ik ben vergroeid met de club’

Jelle van der Heyden heeft zijn aflopende contract bij FC Twente met drie seizoenen verlengd, waardoor de middenvelder nu tot medio 2020 vastligt in Enschede. Van der Heyden komt uit de eigen jeugd en debuteerde in april 2015.

“Het geeft een goed gevoel dat de club hiermee het vertrouwen in mij uitspreekt. Twente is een mooie club om voor te spelen en ik ben hier prima op mijn plek. Als jeugdspeler ben ik naar de club gekomen en vergroeid met FC Twente. Ik weet dat ik het in mij heb om basisspeler bij Twente te worden en dat is voor komend seizoen mijn streven: een vaste plek in het eerste”, aldus Van der Heyden op de clubwebsite.

De 21-jarige Van der Heyden speelde tot dusverre 23 wedstrijden in het eerste elftal van de Tukkers en Jan van Halst verwacht dat daar nog veel duels bij gaan komen. “We zien dat Jelle de potentie heeft om uit te groeien tot basisspeler en dit nieuwe contract is voor hem een extra uitdaging om dat te bewijzen. Na de contractverlengingen voor Jeroen van der Lely, Peet Bijen, de gebroeders Jensen en Jari Oosterwijk is het mooi dat we opnieuw een jongen van de club langer hebben vastgelegd”, aldus de directeur.